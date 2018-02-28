Учёные зафиксировали на видео высокого разрешения передвижение клеток

Вчера, 20:51

Учёные зафиксировали на видео высокочастотного разрешения передвижение клеток. Исследование проводила международная команда специалистов из Федерального политехнического учебного заведения Лозанны.

Разработчики данного проекта создали метод зрительной микроскопии, которая способна создавать изображение частотой до двухсот кадров в секунду. Эксперты из разных стран смогли объединить в одном устройстве микроскоп для вычисления оптических флуктуаций и датчики, которые нужны для того, чтобы получать изображения с фазовым контрастом. Движение клеток снималось в восемь различных горизонтально расположенных срезов. Создатели проекта проверили данный метод и проследили за живыми человеческими фибропластами. На полученных фото стала видна раковая клетка, выполняющая функцию деления. Специалисты предполагают, в ближайшее время новую систему начнут использовать для получения видео в пределах медицинских опытов.