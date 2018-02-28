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Исследователи выяснили, что врачи преувеличивают тяжесть огнестрельных ранений

Вчера, 20:26

Британские эксперты рассказали, что врачи зачастую преувеличивают тяжесть огнестрельных ранений. Это создаёт нагрузку на всю медицинскую систему.

В Британском медицинском журнале опубликованы результаты исследования тяжести огнестрельных ранений. Оказалось, что с начала 1990-х годов тяжесть несмертельных огнестрельных ранений значительно выросла. Исследователи из США проанализировали госпитализацию из-за огнестрельных ранений с 1993 по 2014 годы. Из 648 662 случаев, около 88% мужчин и 12% женщин. Большинство из ранений нанесены намеренно (389 506, то есть 60%), непреднамеренные ранения происходили в 24% случаев, а умышленные самоповреждения в 9%. Учёные отметили, что с каждым годом число госпитализацией и их продолжительность увеличивались.

Эксперты обеспокоены, что врачи госпитализируют даже тех больных, кому достаточно оказания медицинской помощи и домашнего лечения. Вероятно, они перестраховываются, чтобы избежать штрафов и наказаний. Огромное количество больных оказывает значительную нагрузку на всю медицинскую систему. Они предлагают врачам внимательнее разделять тяжёлые и лёгкие ранения, не госпитализировать больных с лёгкими случаями и более разумно использовать ресурсы здравоохранения.


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