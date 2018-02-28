Вчера, 20:12

На МКС прибыл летающий робот с ИИ, который будет следить за психическим состоянием членов экипажа.

На МКС доставили шарообразного робота Симона, которого прозвали «летающим мозгом» из-за его формы, ведь робот выполнен в виде шара с лицом. Устройство с ИИ будет следить за психологическим состояние астронавтов на борту станции.

В задачи Симона входит фиксация голосов астронавтов, выражения их лиц, характера поведения и взаимодействия между членами экипажа. Если шарообразный робот обнаружит на борту астронавта с неадекватным поведением или выявит, что от него может исходить угроза для миссии, Симон тут же заблокирует дверь отсека, пока не прибудет помощь. Машина способна как изучать состояние участников миссии на космической станции, так и помогать астронавтам в выполнении ряда задач из программы полета.

Уникальный робот был разработан Airbus совместно с IBM. Компании на сегодняшний день являются единственными разработчиками уникального робота на основе искусственного интеллекта для МКС и ее экипажа.

Руководитель проекта Тилл Эйзенберг утверждает, что на основе анализа робота будет выявлено влияние длительных полетов для людей, и в дальнейшем разработают особые контрмеры, которые помогут снизить стресс при длительном существовании специалистов в космосе.