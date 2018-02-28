VistaNews.ru


На МКС прибыл летающий робот с ИИ

Вчера, 20:12

На МКС прибыл летающий робот с ИИ, который будет следить за психическим состоянием членов экипажа.

На МКС доставили шарообразного робота Симона, которого прозвали «летающим мозгом» из-за его формы, ведь робот выполнен в виде шара с лицом. Устройство с ИИ будет следить за психологическим состояние астронавтов на борту станции.

В задачи Симона входит фиксация голосов астронавтов, выражения их лиц, характера поведения и взаимодействия между членами экипажа. Если шарообразный робот обнаружит на борту астронавта с неадекватным поведением или выявит, что от него может исходить угроза для миссии, Симон тут же заблокирует дверь отсека, пока не прибудет помощь. Машина способна как изучать состояние участников миссии на космической станции, так и помогать астронавтам в выполнении ряда задач из программы полета.

Уникальный робот был разработан Airbus совместно с IBM. Компании на сегодняшний день являются единственными разработчиками уникального робота на основе искусственного интеллекта для МКС и ее экипажа.

Руководитель проекта Тилл Эйзенберг утверждает, что на основе анализа робота будет выявлено влияние длительных полетов для людей, и в дальнейшем разработают особые контрмеры, которые помогут снизить стресс при длительном существовании специалистов в космосе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.