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Диетологи составили ТОП-7 полезных продуктов для завтрака

Вчера, 20:03

Международная группа диетологов, проведя ряд исследований, определила семь самых полезных для завтрака продуктов. Утреннее меню должно быть составлено таким образом, чтобы организм в полной мере получал весь комплекс питательных веществ.

Старинная мудрость о завтраке, который человек должен съесть сам, не теряет актуальности и в современных условиях. Наоборот, агрессивная информационная среда и напряженная работа требует защиты организма. Итак, на первое место диетологи поставили куриные или перепелиные яйца, которые в любом виде содержат целый набор из белков, углеводов и клетчатки. На второй строчке рейтинга остались каши с молоком или сушенными фруктами.

Ржаной хлеб должен всегда дополнять утреннее меню. Он актуален особенно для женщин, тщательно следящих за своей фигурой. Приветствуются разнообразные молочные продукты, особенно кефир, ряженка и йогурты, содержащие живые бактерии. Подойдет для завтрака и варенное куриное мясо. Завершить первую трапезу можно свежим грейпфрутом.


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