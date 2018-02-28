Ученые ДВФУ покажут робота с новым зрением в Азии

Вчера, 19:19

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) завершают исследовательскую работу над технологией подводного погружения. Специалисты с нанототехники планируют показать робота с новым зрением на чемпионате в Азии.

Сотрудники ДВФУ собираются презентовать свою авторскую разработку на чемпионате в Азии. Вниманию коллег будет предложен вариант решения проблемы морских погружений. Для научности анонсируется презентация робота с новой технологией зрения. Разработка прошла апробацию в Институте проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Ученые, которые смогли оценить новинку, подтверждают важность такой разработки. Примечательно, что исполнение робота относится к новейшему типу сборки и сможет помочь решить проблемы погружения.