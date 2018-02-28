Археологи: Стали известны новые подробности деятельности конкистадоров на Юге США

Вчера, 19:19

Специалисты из Тулейнского университета в Новом Орлеане в Луизиане рассказали об обнаруженных ими новых подробностях деятельности конкистадоров на Юге США. Это, по словам исследователей, поможет лучше понять прошлое Северной Америки.

5 лет назад удалось в ходе раскопок в Форт Сан Хуан, Южная Каролина, удалось обнаружить археологический след крепости, и с того времени велись активные работы над тем, чтобы изучить, как именно она построена и где была расположена по отношению к близлежащему индейскому поселению Хоара. В 1540 году конкистадор Эрнандо де Сото пересёк эту территорию, подчинив себе индейцев в Хоара, как сообщает VistaNews.

В дальнейшем другой испанский конкистадор, Хуан Пардо, стал основателем Форта Сан Хуан. Когда этот завоеватель продвинулся в глубь Северной Америки, Хоара было более сильным поселением, чем при де Сото. Первоначально колонисты и индейцы заключили мир, однако в 1568 году коренные американцы сожгли Форт Сан Хуан. По сгоревшим останкам в наши дни археологи сделали выводы, что жители Хоара имели представление о металлических инструментах, будучи, возможно, допущенными к строительству домов испанцев в США.