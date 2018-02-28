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Ученые доказали, что депрессия разрушает мозг

Вчера, 18:38

Канадские ученые заявили, что продолжительная депрессия может стать причиной кардинальных изменений головного мозга. К такому выводу специалисты пришли, проведя исследование, в котором приняли участие почти 100 человек.

В исследовании приняли участие 25 человек, которые хронически страдают депрессией на протяжении более десяти лет, столько же человек, у которых депрессия наблюдается незначительный период и три десятка здоровых людей.

Доктор Джефф Мейер, один из специалистов заявил, что сама по себе депрессия не является недугом дегенеративного плана, однако она может сильно повлиять на развитие других болезней головного мозга.

Помимо этого, эксперты утверждают, что человеческий организм унывающее настроение как патологические и старается бороться с ним, в следствии чего возникают необратимые повреждение в головном мозге человека.


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