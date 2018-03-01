Учёные: Машина времени существует и спрятана в Лондоне на кладбище

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Многие исследователи полагают, что машина времени действительно существует и спрятана в Лондоне на территории Бромптонского кладбища. Такие сведения содержатся в древних манускриптах, упоминающих об этом артефакте.

Согласно им, машина времени была изобретена Сэмиэлем Уорнером. Он родился в 1794 году. В юношеском возрасте его увлекли научные разработки. К одной из них, якобы относится создание «невидимой торпеды» большого разрушительного действия.

Когда слухи об этом дошли до военного историка Джона Нокса Лоутона, он заинтересовался этим оружием. Как сообщается, сделка не состоялась, поскольку Уорнер запросил за своё изобретение непомерную сумму.

Затем изобретатель подружился с Джозефом Бономи, чьим увлечением были древние египетские манускрипты. В тексте одного из них, якобы, нашлись описания машины времени и другие тайны, как можно осуществлять перемещения из одной эпохи в другую.

После этого британец занялся построением на Бромптонском кладбище секретных подземных ходов и склепов. Смерть Уорнера до сих пор остаётся загадочной. Гробница с его именем не найдена.

Ряд исследователей жизни Уорнера утверждают, что создание машины времени ему удалось. Он воспользовался ею и совершил телепортацию.