Ученые нашли общие черты в жестах шимпанзе и бонобо

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Ученые утверждают, что примат шимпанзе и бонобо похожи своим языком жестов. Бонобо – карликовая обезьяна, внешностью и повадками очень напоминающая макак.

Экспертов интересует факт присутствия элементов мимики человеку. Специалисты начали достаточно большое время уделять изучению приматов разного вида. В спектр внимания в этот раз попала шимпанзе и ее предок бонобо. Ученые решили понять имеют эти сородичи что-то еще общее, кроме внешности. В процессе исследования было принято решение акцентироваться пока что на жестах. Оказалось, что обезьяны могут прекрасно разговаривать без слов между собой.

Со стороны своеобразная мимика может выглядеть совершенно непринужденно, но на их языке она означает очень многое. Например, если шимпанзе почесала руку, значит она призвала все свое семейство приступить к чистке шерсти. Ученые, проведя массу наблюдений за приматами данного вида, уверены, что при сравнении с бонобо некоторые жесты полностью идентичны. Это говорит о том, что связь все же на расплылась в пространстве эволюции. Ведь бонобо появились намного раньше шимпанзе. Теперь специалисты изучат теорию о возможном отношении жестов обезьян к человеку.