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Ученые развенчали миф о легендарном НЛО «Чёрном рыцаре»

Сегодня, 11:55

Ученым удалось развенчать миф о существовании загадочного НЛО странной формы, которого долгие годы называли «Чёрным рыцарем». Специалисты доказали, что летающий объект не является инопланетного происхождения.

Ученые доказали теорию, что легендарный неуловимый НЛО «Чёрный рыцарь» является всего лишь термическим одеялом, которое ранее было утеряно американскими астронавтами. Таким образом, специалисты развенчали самый популярный миф о таинственном НЛО.

Стоит отметить, что международные исследователи на протяжении последних 17 лет называют миф об странном НЛО одним из самых убедительных доказательств существования разумной внеземной жизни. Некоторые ученые даже утверждали, что «Чёрный рыцарь» вращался вокруг Земли в течение как минимум 13 000 лет.


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