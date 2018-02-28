Ученые назвали шесть причин заниматься сексом при свете

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Ученые доказали, что заниматься сексом при свете полезно. В ходе эксперимента найдены шесть причин, подтверждающих это.

Как известно, большинство людей привыкли заниматься сексом в темноте. Такие данные подтверждают и результаты социологических исследований. Специалисты считают, что такая привычка возникает из-за неуверенности партнеров и стеснения.

Ученые изучили такую привычку и назвали шесть причин, из-за которых полезнее заниматься любовными утехами при свете. В ходе эксперимента доказано, что заниматься сексом при свете нужно в целях безопасности. Также свет минимизирует ошибки партнеров, ведь они могут видеть происходящее и правильно оценивать ситуацию. Кроме этого, свет помогает правильно оценить безопасность секса – качество презерватива.

Эксперты уверенны, что при свете резко повышается качество секса и увеличивается эмоциональная связь партнеров. Еще одной важной причиной для занятий сексом при свете является реакция партнера, ведь при тесном зрительном контакте гораздо сложнее симулировать удовольствие.

Психологи уверенны, что занятие сексом при свете может привести к повышению самооценки и преодолению многих комплексов. Ранее ученые уже доказали, что для вашего партнера абсолютно не важно, какие изъяны вы имеете.