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Охотник за НЛО: Британские военные 20 лет сотрудничают с инопланетянами

Сегодня, 11:26

Один из самых известных уфологов из Великобритании Скотт Уоринг недавно сделал публичное сенсационное заявление. По данным ученого, британские военные активно сотрудничают с гуманоидами на протяжении уже 20 лет.

Уфолог Скотт Уоринг, который свою жизнь посвятил изучению инопланетян и жизни на других планетах, сообщил про контакт НЛО и военных из Великобритании. Эксперт обнаружил секретные подземные базы, где и происходят тайные встречи гуманоидов с людьми. Такая практика происходит уже более 20 лет, заявил Уоринг.

Напомним, что ранее охотники за НЛО говорили о том, что инопланетяне выходили на контакт с американскими сотрудниками военной службы. Ранее СМИ сообщали о том, что власти Японии опасаются нападения НЛО.


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