В Швейцарии создали робота-спасателя «Трибота»

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В Швейцарии появилась новая уникальная технологичная разработка. Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) создали робота-спасателя «Трибота».

Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представили свою последнюю разработку – робота-спасателя «Трибота». Имя технологии получено из-за особенностей конструкции новинки. Основу машины составляет три «ноги», представленные прочно соединенными проволочными дугами, оснащенными в середине тонкими пластинами.

Модель способна оперативно двигаться благодаря материалам комплектации. «Трибот» способен совершать прыжки до 25 см, преодолевать пересеченную местность, взбираться в гору, может катиться и складывается как перочинный нож. Новинка уже стала интересна многим компаниям и специальным службам, основой деятельностью которых являются спасательные мероприятия.