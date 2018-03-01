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В Швейцарии создали робота-спасателя «Трибота»

Сегодня, 01:15

В Швейцарии появилась новая уникальная технологичная разработка. Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) создали робота-спасателя «Трибота».

 Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) представили свою последнюю разработку – робота-спасателя «Трибота». Имя технологии получено из-за особенностей конструкции новинки. Основу машины составляет три «ноги», представленные прочно соединенными проволочными дугами, оснащенными в середине тонкими пластинами.

Модель способна оперативно двигаться благодаря материалам комплектации. «Трибот» способен совершать прыжки до 25 см, преодолевать пересеченную местность, взбираться в гору, может катиться и складывается как перочинный нож. Новинка уже стала интересна многим компаниям и специальным службам, основой деятельностью которых являются спасательные мероприятия.


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