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Художник из Австралии создал для пчел искусственные цветы с нектаром и пыльцой

Сегодня, 10:11

Художник из Австралии Майкл Кэнди серьезно обеспокоен мировой проблемой снижения популяции пчел. Дабы обратить внимание общественности на вымирание дарующих нам мед насекомых, специалист создал для них уникальные искусственные цветы с нектаром и пыльцой.

Технологические цветы Майкла Кэнди состоят из четырех желтых лепестков и стебля. Внешне уникальная работа австралийского художника напоминает растущий в поле рапс. На поверхности каждого лепестка расположена трубочка для подачи нектара, окруженная подающим пыльцу приспособлением. Рабочий материал для пчел по искусственным цветам прогоняют специальные насосы. К слову, Кэнди использует настоящую пыльцу, а вот роль нектара играет смесь воды и сахара.

Австралийский художник предлагает размещать свои цветы на полях рядом с настоящими. Однако специалистам пока что непонятно, как именно разработка Кэнди способствует росту популяции пчел.


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