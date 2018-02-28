Найден простой способ уберечься от тяжелой старости

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Ученые нашли простой способ, который поможет уберечься от тяжелой старости. Голодание и физические нагрузки способны продлить молодость организма.

Многие люди боятся приближения старости и ищут способы ее преодоления. Американские ученые уже несколько лет занимаются поисками методов, которые помогут сделать старость более легкой и активной. В ходе проведения исследования специалисты пришли к выводу, что, в первую очередь, необходимо заняться легкими физическими нагрузками и проводить короткие сеансы голодания. Именно такие простые методы могут привести к улучшению здоровья и снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы или диабетом.

Сообщается, что ученые из Национального института по вопросам здравоохранения США проводили исследование на мышах, а подробные результаты эксперимента описаны в статье, которая напечатана в специализированном журнале Science Alert. В ходе изучения влияния голодания и физических нагрузок на мышей было установлено, что только в комплексе данные методы помогут избежать инфарктов и инсультов, а также повысят качество жизни и сохранят бодрость.

Полученные на мышах результаты, по мнению ученых, применимы и к человеку, ведь уже давно доказано, что их организмы схожи. Напомним, что ранее американские ученые искали наиболее эффективные способы снижения артериального давления, которое приводит к инфаркту и инсульту. Как известно, это основная проблема, которая приводит к смерти человека, только в США каждый день от них умирает тысяча человек.