В правительстве Японии рассказали про угрозу атаки НЛО

Сегодня, 09:18

Правительство Японии подтвердило, что у военных есть некие опасения по поводу того, что национальной безопасности государства может угрожать атака со стороны НЛО. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ лично прокомментировал ситуацию.

Как утверждает японский государственный и политический деятель Синдзо Абэ, 27 февраля он получил официальный ответ от японских уфологов, которые занимались вопросом изучения возможности нападения на страну инопланетными НЛО. В документе говорится, что «существование летающих объектов не подтвердилось».

Сам Синдзо Абэ на конференции с журналистами сказал, что правительство не особо обсуждало, как будет реагировать, если гуманоиды с других планет нападут на Японию. Напомним, что в 2007 году Кабинет министров Японии утвердил аналогичный ответ, в котором говорилось, что существование НЛО не было подтверждено.