Vodafone покроет Луну 4G-сетью мобильной связи

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В 2019 году британская компания Vodafone намеревается покрыть Луну сетью 4G. Аппаратуру для обеспечения мобильной связи на естественном спутнике Земли доставит ракета-носитель Falcon 9, укомплектованная и запущенная немецкой корпорацией PTScientists.

Всего через год британские специалисты из Vodafone разместят на Луне ретрансляционные мачты Nokia. Сверхмощная аппаратура сможет оперативно передавать на Землю высококачественный видеосигнал. В покрытии Луны 4G-сетью мобильной связи примет участие и всемирно известная компания Audi (Германия). С помощью космического корабля ALINA автоконцерн планирует доставить на поверхность ближайшего земного спутника два вездехода. Управление и связь с ними также обеспечит сеть Vodafone.

Помимо покрытия Луны 4G-сигналом, мировые ученые намереваются оценить возможность ее колонизации людьми в будущем.