Ученые: Археи способны жить в условиях Энцелада

Вчера, 22:10

Способность архей к жизнедеятельности проверили, создав им условия, подобные на Энцеладе. Результаты поразили ученых, микробы могут жить, перенося нормально высокое давление.

Исследователи ищут ответ на вопрос о нахождении жизнеспособности микроорганизмов в условиях иных планет. В настоящее время уже понятно, что на Марсе вполне вероятно существование. Одним из последних экспериментов стало создание для микробов условий Энцелада. После множественных наблюдений, ученые пришли к выводу, что археи способны не только жить, но и размножаться при высоком давлении, которое достигало 50 Бар. Они производят метан, но при этом вырабатываемый формальдегид, аммиак несколько притупляется. По описанию эксперимента несколько видов архей были помещены в резервуар с метаном, углекислым газом, азотом, водородом и этиленом. Температура варьировала до 80 градусов.