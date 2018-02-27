Аудитория приложения Vero за сутки выросла на 500 тысяч человек

Вчера, 20:41

Новое приложение, имеющее название Vero, выбилось в лидеры по скачиваниям в США и за сутки увеличила свою аудиторию на 500 тысяч человек. Выпущенное в 2015 году приложение может полностью стать заменой Instagram.

Как известно, данное приложение существует на инвестиции сына бывшего бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири, бизнесмена Айман Харири, чье состояние на данный момент составляет около $1,33 миллиарда (по версии Forbes).

Как рассказывают аналитики из Sensor Tower, приложение еще неделю назад не могло претендовать на место даже в ТОП-1500. Однако, на данный момент приложению удалось вырваться и укрепится на лидирующих позициях магазина App Store. За минувшие сутки, в приложении прошли регистрацию около 500 тысяч человек, и это только владельцы IOS устройств.

Программа визуально и принципиально очень похожа на Instagram, однако имеет ряд существенных отличий которые позитивно сказываются на рейтинг приложения.

В отличии от социальной сети Марка Цукерберга, Vero полностью убрало возможность показывать рекламу. Так же, показ фотографий и ссылок идет в хронологическом порядке, в то время как ранжирование в Instagram происходит специальным алгоритмическим способом, что не особо нравится большинству пользователей. Приятным бонусом становится добавление возможности делится своими любимыми книгами, телепередачами и фильмами.

Что касается конфиденциальности, здесь Vero так же, явно превосходит Instagram, не делясь с третьими лицами, тем минимальным объемом данных, которые приложение получает от своих пользователей (телефон, почта и имена).