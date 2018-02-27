В Вологодской области начали по-новому оперировать больных раком

Вчера, 20:24

В Вологодской области хирурги начали применять новую методику на операциях в больных раком пациентов. Технология заключена в полной блокировке опухолевых клеток и не дает поражения организма токсинами от химиотерапии.

Специалисты онкологического диспансера в Вологодской области внедрили новую методику ведения операций с онкобольными пациентами. Трое человек уже прооперированы. Результат успешный. Хирургическая операция проводится под местной анестезией. В ходе вмешательства, блокируется сосуд, который питал ранее опухоль, а внутрь самого новообразования вводится противоопухолевое лекарство, которое фактически уничтожает онкологию.

По словам главврача диспансера, данная новая методика позволяет пациенту получить наименьшую часть травмы для организма. Реабилитация после манипуляции занимает всего несколько часов. Хотя время, чтобы хирург мог все процедуры провести понадобиться около двух часов. К тому же не нужно никакой химиотерапии, когда пациент получает полностью токсикологический удар для всего организма. В этом случае лекарство действует лишь на саму опухоль непосредственно.