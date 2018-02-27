Микробы способные выжить на Марсе найдены в пустыне Атакама

Вчера, 20:10

Ученым одного из вашингтонских Университетов США, в одной из самых засушливых пустынь, удалось обнаружить микроорганизмы, которые способны выжить в довольно экстремальных условиях. Можно предположить, что данный вид бактерий способен выжить на Марсе.

Микроорганизмы данного рода были обнаружены на территории самой сухой пустыни планеты — Атакама. На некоторых участках этой пустыни дожди могут не идти десятилетиями. Однако, обильные выпадания осадков были совсем не давно, в 2015 году. Именно после этого специалисты заметили крупный всплеск живых бактерий. Впервые ученым на исследуемой пустыне удалось найти не остатки ДНК и умирающие организмы, а устойчивые формы жизни. Были исследованы образцы почвы, полученной из разных глубин данной пустыни. Выяснилось, что найденные бактерии способны впадать в некоторого рода спячку, а затем после получения нужного уровня влажности снова оживать.

Известно, что на Марсе почва довольно охлаждена. Так же наблюдается периодические выпадение осадков в виде снега. Данная совокупность фактов наталкивает на мысль, что, возможно, найденным бактериям удастся выжить на Марсе, так как условия жизни для этого типа бакерий более приемлимы на Марсе, чем в пустыне.