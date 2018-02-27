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ИИ анализирует документы лучше юристов на 9%

Вчера, 19:33

Разработанный LawGeex искусственный интеллект (ИИ) подчеркнул свои знания в области юриспруденции. ИИ показал за 26 секунд средний показатель знания законов и документов на уровне 94%. Лучшие специалисты отрасли смогли определить неточности соглашений за 92 минуты с показателем в 85%.

 LawGeex презентовал и испытал свою разработку. Новинка компании показала свою работоспособность и грамотность в области юриспруденции. ИИ проходил соревнования с людьми-специалистами своего дела. В результате эксперимента, анализ документов и знание законов у ИИ находится на отметке 94%, что на 9% выше человеческих возможностей.

Такой показатель ИИ получил за 26 секунд, а юристам понадобилось 92 минуты. Показатель ведущих юристов остановился на отметке в 85%. По мнению профессора Университета Дьюка Эрика Бьюэлла ИИ не может пока полностью заменить юриста-человека, однако позволяет ускорить его работу и снять некоторые рутинные задачи.


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