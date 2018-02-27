Ученые: Будущие люди будут намного красивее

Вчера, 19:45

Ученые утверждают, что будущие люди будут намного красивее, что связано с дальнейшем развитием генных технологий.

Профессор Джонс из университета в Лондоне считает, что естественный отбор в эволюции уже не актуален, поэтому изменения внешнего облика будут происходить под воздействием других факторов. Он утверждает, что в будущем, вероятнее всего, различные расы людей смешаются окончательно, а тенденция увеличения среднего роста людей сохранится.

О внешнем облике человека будущего можно лишь предполагать, но вероятно, они будут красивее, чем современные. Эволюция человечества постепенно продолжается, и раса терпит изменения. Люди уже значительно изменились, в сравнении со своими предками. Стремительное развитие генных технологий позволяет ученым исследовать геном человека, и разрабатывать способ продления молодости и сохранения здоровья человека. Дальнейшее развитие подобных технологий позволит скорректировать внешность людей.