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Онкологи из Тюмени назвали районы, где чаще всего болею раком

Вчера, 19:22

Совсем недавно, врачи специализирующиеся на диагностике онкологических заболеваний, провели исследования и выявили районы области, где люди чаще всего подвергаются онкологическим заболеваниям.

 Как стало известно, первыми в этом списке находятся Сладковский, Бердюжский, Аромашевский районы. В то время как районами с самым низким процентом больных раком являются Ярковский, Вагайский и Уватский районы. Так же, на юге страны положительной статистикой могут похвастаться Абатский, Вагайский и Бердюжский районы. К слову, было отмечено, что наиболее честными видами рака, которыми болеют местные жители, являются рак легких, кожи, желудочно-кишечного тракта, а так же опухоль молочных желез у девушек и рак предстательной железы у мужчин, соответственно.

Причиной заболевания врачи называю не плохую экологию, а отсутствие правильного питания, вредные привычки, пренебрежение собственным здоровьем и предрасположенность.

Вместе с тем, Тюмень входит в десятку городов России с наименьшим процентом заболеваемости раком, так как местным специалистам удается диагностировать онкологию на ранних стадиях благодаря скрининговым программам.


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