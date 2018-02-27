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Ученые США нашли следы скрещивания слонов и мамонтов

Вчера, 16:48

Американские ученые из Гарвардского университета составили наиболее полную из когда-либо существовавших родословную слоновьих, обнаружив следы скрещивания слонов и мамонтов.

В ходе кропотливой научной работы специалисты из Гарвардского университета смогли установить приблизительное время отсоединения нынче вымерших мастодонтов от предков будущих слонов – около 30 миллионов лет назад. Слоновые и мамонты продолжили совместное путешествие по континентам, попутно скрещиваясь между собой. Как итог, ученым удалось установить кардинальное различие между лесным и саванным слоном – это разные виды, чьи предки более 2 миллионов лет назад разделились друг от друга.

Отметим, последние мамонты на Земле вымерли сравнительно недавно. Около 1350 лет до нашей эры изолированная популяция карликовых мамонтов населяла остров Врангеля (Северно-Ледовитый океан). К слову, в это время уже стояли египетские пирамиды.


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