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Учёные выяснят, насколько полезна или вредна гиалуроновая кислота

Сегодня, 12:20

Учёные, работающие во Владикавказе, выяснят, насколько полезна или вредна гиалуроновая кислота, активно применяемая в косметических целях. Для этого будет создана специальная биохимическая лаборатория.

 Данными исследованиями займутся специалисты Северо-Осетинского госуниверситета. Сейчас гиалуроновую кислоту применяют при изготовлении косметических препаратов.

Их создатели выступают с утверждениями, что она является источником влаги для кожи и волос. Также эта кислота входит в состав средств, применяемых для ухода за ногтями.

Сейчас учёным предстоит выяснить, насколько эта кислота безвредна для здоровья человека. Новая лаборатория будет снабжена всем необходимым для этого оборудованием.


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