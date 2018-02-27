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В Подмосковье заработал прибор для быстрого заживления ран

Сегодня, 12:24

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил о новом оборудовании в Подольской городской больнице №2. В Подмосковье заработал прибор «Плазморан». Основная задача агрегата – быстрое заживление гнойных и ожоговых ран.

 Больница в Подольске пополнилась новым оборудованием. Теперь пациенты смогут воспользоваться преимуществами пациенты с гнойными, ожоговыми ранами и последствиями образования пролежней. Новинку техники, разработанную и собранную в России, будут испытывать на прочность и работоспособность на протяжении полугода. Информацию о внедрении инновационного аппарата сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Марков.

Согласно инструкции работы: плазменный поток эффективно и быстро воздействует на ткани кожи человека, что стимулирует сокращение времени лечения. В приоритете также уменьшение вероятности появления рецидивов. Медицинский персонал позитивно оценил появление технологичного оборудования. А пациенты уже хотят испытать новинку на себе и улучшить свое состояние.


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