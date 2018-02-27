Учёные предложили применять морские водоросли в изготовлении тары продуктов питания

Сегодня, 11:50

Шведские учёные предложили изготавливать тару для продуктов питания из морских водорослей. Кроме этого станет возможным делать упаковочные пакеты и различного рода стаканы, а также вёдра для жидкостей.

"Нам удалось получить пару простейших прототипов биопластика. Материал для упаковывания пищевых продуктов заслуживает особого внимания в этом случае", - рассказал профессор Гётеборгского университета Хенрик Павиа.

В приморском населённом пункте Чернё, близ города Стрёмстад на восточном берегу Швеции, находятся особенные теплицы, где внутри больших прозрачных труб плавают и растут растения разных цветов. Основная производственная мощность сосредоточилась в море. За последний год водоросли заметно увеличились. Специалисты дают прогноз, что в этом году будет рекордный урожай. Сейчас водоросли применяют в пищевых продуктах и в роли загустителя для зубных паст и в области косметики.