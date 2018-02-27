Определены основные причины старения человеческих мышц

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Старение мышц приводит к мышечной слабости в пожилом возрасте. Ученые определили основные причины, которые влияют на данный процесс.

В пожилом возрасте у большинства людей появляется мышечная слабость, которая свидетельствует о старении мышц. Ученые занимались изучением данного процесса и пришли к выводу, что он возникает в результате мутаций, происходящих в стволовых клетках. Подробные результаты данного исследования размещены в специализированном журнале MedicalXpress.

Ученые уверенны, что определив причины старения мышц человека, они смогут найти и пути борьбы с данным процессом. Уже известно, что к 70-летнему возрасту основное количество мутаций накапливается в организме. В среднем число таких мутаций составляет около тысячи, что свидетельствует о несовершенном процессе деления клеток.

Известно, что в молодом организме активно работают биологические механизмы, которые способствуют восстановлению подобных клеточных дефектов, а по мере старения человеческого организма, способность ДНК к восстановлению постепенно уменьшается.

В ходе проведения исследования, в котором участвовали люди различного возраста установлено, что интенсивные физические нагрузки помогают преодолевать старение мышц. На данный момент проходит разработка специальных методик, которые помогут улучшить качество старости человека.