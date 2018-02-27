Ученые создают контейнер для транспортировки антиматерии

Сегодня, 10:30

В Швейцарии ученые из Европейского центра ядерных исследований озвучили информацию, вызвавшую неоднозначную реакцию в научном сообществе. Разрабатывается контейнер для транспортировки антиматерии, что ранее априори считалось невозможным.

Свое сенсационное сообщение ученые из ЦЕРН выложили с научными обоснованиями и даже соответствующими чертежами. Тем не менее, в научных кругах такая информация вызвала немало споров. Во-первых, само понятие – антиматерия, до сего дня является в большей мере теоретическим термином. Во-вторых, любые расчеты показывают, что практически, подобное вещество невозможно совместить с любой субстанцией, обладающей изученными физическими свойствами, даже с воздухом. Тем не менее, исследователи утверждают, что тестирование контейнера произведено и антиматерия перевезена на некоторое расстояние.

Проект носит название «antiProton Unstable Matter Annihilation» и рассчитан на улавливание изотопов специальной магнитной ловушкой, которая совмещает антиматерию с антипротонами. Весь процесс разработан на нанотехнологиях, при этом сама «ловушка» представляет собой 700-миллиметровую емкость. Такой контейнер необходим ученым для обеспечения полноценного исследования физических свойств нейтронных звезд. В научном сообществе предупреждают о крайней опасности подобных экспериментов.