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В Новосибирске ученые разрабатывают асфальт из переработанных пластиковых бутылок

Сегодня, 10:18

Научные сотрудники РАН в Новосибирске разрабатывают асфальт, в составе которого будет переработанный пластик от бутылок.

Как утверждают ученые, такой асфальт будет иметь существенные преимущества над обычным. К примеру, он сможет похвастаться высокой эластичностью, что является доказательством его устойчивости к перепадам или низким температурам, а также не будет давать трещин в отличии от битума.
На сегодняшний день специалисты обращаются с просьбой к местному правительству о предоставлении им участка дороги, на котором можно будет провести испытание нового асфальта. Как известно, первый такой асфальт намерены проложить летом текущего года.


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