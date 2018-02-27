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Ученые: Шампуни и духи загрязняют воздух наравне с автомобилями

Сегодня, 09:12

Учёные утверждают, что шампуни и духи наравне с автомобилями загрязняют воздух. Объясняется это тем, что хозяйственные продукты выбрасывают опасные вещества.

В то время как машинное топливо, сгорая, образовывает углекислый газ и воду, средства хозяйственной группы товара выделяют в воздух свои опасные вещества. Как известно, отбеливатели, краски и другие средства негативно влияют на человека, подвергая токсическому воздействию рот, нос и глотку.
Однако теперь к этой группе относятся еще и шампуни, а также духи, которыми практически каждый день пользуется любой житель планеты. Как утверждают ученые, частицы этих средств гигиены остаются в помещении, что может повлиять на слизистые глаз и легкие, а также вызвать аллергию и головную боль.
Исходя из этого, ученые советуют пользоваться более экологическими средствами.


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