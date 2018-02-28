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Российские ученые смогли пробить фольгу терагерцевым импульсом

Сегодня, 00:15

Группа российских физиков доказала, что импульс терагерцевого излучения способен пробить алюминиевую фольгу, что ранее считалось нонсенсом в научном сообществе. Тем не менее, направленное излучение в диапазоне волн от 700 до 400 нанометров оказалось достаточным для разрушения поглощающего металла.

Отчет российских физиков произвел настоящую сенсацию. Ранее микроволновое излучение считалось полностью несовместимым с металлическими компонентами. На этой теории построено большинство открытий, которые буквально перевернули технологии нынешнего века. Например, оптоэлектроника включает в свою теоретическую основу полную защиту от терагерцевого вмешательства. Российские ученые доказали возможность вариативности.

В принципе, исследователи из Института высоких температур Российской академии наук не стали «ломиться в открытые двери». Алюминиевая фольга была подвергнута атаке импульсов частотой в 240 терагерц. Этого оказалось достаточно, чтобы убедится в уязвимости металла. Электроны, направленные одним лучом, просто рвут кристаллическую решетку фольги. Данное исследование уже заинтересовало ряд корпораций, занимающихся космическими исследованиями и работающими на военно-промышленный комплекс.


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