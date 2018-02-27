Япония произвела успешный запуск ракеты с разведывательным спутником на борту

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Япония успешно запустила ракетоноситель Н2А, на борту которого находится разведывательный спутник нового образца Optical 6. Такую информацию распространило руководство японского агентства аэрокосмических исследований.

Жители Японии уже давно обеспокоены соседством с Северной Кореей, которая постоянно грозит произвести пуск атомной ракеты в их сторону. Для усиления безопасности страны японские ученые создали новейший правительственный разведывательный спутник Optical 6, который успешно выведен на орбиту при помощи ракетоносителя Н2А.

Руководство агентства аэрокосмических исследований сообщает, что запуск прошел сегодня, 27 февраля с космодрома Танэгасима. Ранее поступала информация, что ракетоноситель со спутником будут запущены 24 февраля, но из-за сложных погодных условий запуск отложили.

Разработчики рассказали, что Optical 6 является разведывательным спутником третьего поколения. Более детальная информация о нем не распространяется с целью безопасности. Основной его задачей является сбор сведений, которые касаются КНДР.