VistaNews.ru


Ученые из Австрии получили новую форму материи

Вчера, 23:51

Ученым из Австрии удалось создать новую форму материи, в которой между атомами размещаются другие атомы.

 В результате охлаждения атомов до температуры равной нулю получился конденсат Бозе-Эйнштейна. В этом конденсате атомы достигают минимального энергетического состояния.

Известно, что в конденсате атомы становятся неразделимыми и очень сложно обусловить их частицы. Для этого ученые облучили одну частицу в конденсате Бозе-Эйнштейна лазером, тем самым, создавая ридберговский атом. В нем электрон находится так вдалеке от ядра, что смогло поместиться 170 иных атомов стронция.

Автор работы говорит, что у атомов нет электрического заряда, поэтому они не могут оказывать большое влияние на электрон.

Ученые заявляют, что данная форма может иметь место лишь при невысоких температурах, так как связь между атомами не надежная и в повышенной температуре система рухнет. Они заявляют, что это прекрасная возможность исследовать конденсат Бозе-Эйнштейна с высокой точностью.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.