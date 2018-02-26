Ученые из Германии научили робота носить пиво

Вчера, 23:44

Исследователи из Германии научили робота с искусственным интеллектом доставать пиво из морозилки. Кроме того, создание может и знать правильно марку напитка.

На интернет-портале ChallengeRocket есть новая информация о работах и рекордах ученых, которые разработали ранее специального робота с искусственным интеллектом. У помощника человека есть специфическое имя TIAGo. Эксперты четко описали методику обучения данной машины некоторым особенностям бытового порядка. Благодаря тяжкому труду специалистов, робота уже научили приносить из холодильника пиво. TIAGo способен разбираться в названиях, ведь его не нужно учить читать.

За него все процессы делает искусственный мозг. Работа робота полностью синхронизирована с устройством NVIDIA Jetson TX2, которое помогает сориентироваться на правильном выборе бутылки. Именно это электронное сердце подсказывает все подробности при выборе напитка. Кроме того, процесс запоминания дороги также скрыт в возможностях этой детали.