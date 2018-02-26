Ученые нашли в фекалиях тюленей следы токсического пластика

Вчера, 23:17

Ученые из Британии утверждают, что элементы пластика, который очень загрязняет воду в морях могут поражать, как рыбу, так и тюленей. Фрагменты этого сырья найдены биологами в кале морских обитателей.

В настоящее время вопрос загрязнения пластиком воды в морях является очень глобальной экологической проблемой. Экологи и зоологи исследуют источники заражения, а также дальнейшее пагубное влияние на морскую флору и фауну. Неутешительным есть факт того, что частички пластика уже присутствуют как в Тихом океане, так и в Марианской впадине.

После анализов продуктов жизнедеятельности обитателей акватории, стало понятно, что это токсическое вещество есть как в тюленей, так и в рыб. Шокирующим остается факт того, что полностью еще не понятно, каким образом пластик влияет на жизнь и размножение подводных животных.