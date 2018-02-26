Учёные: Нелогичность изолированных людей не объяснима

Вчера, 20:13

Учёные пришли к выводу, что нелогичность поведения временно изолированных людей не вполне объяснима. Специалисты пришли к данному выводу, исследовав их поведение, в сравнении с обычными людьми.

Для эксперимента они применили действие математического метода по теории игр. Он изучает принятие решений геймерами по оптимальным стратегиям.

Эксперимент учёных длился на протяжении трёх лет. Общее количество участников составило 96 человек. 59 из них были мужчинами.

По условиям данного опыта, все его участники сначала были между собой незнакомы. Затем их действия происходили в соответствии с игрой, называемой «Дилеммой заключённого».

То есть они должны были использовать два варианта своего взаимодействия. Это либо кооперация, либо «передача».

Когда эксперимент вошёл в стадию своего завершения, специалистами была построена теоретическая модель. Она показала, что временно изолированные люди, в большинстве своём, предпочитают выбор кооперативных стратегий.

По мнению специалистов, работающих в университете Оригоны, это не вполне логично, но факт является фактом.

По мнению зарубежных исследователей, психологически человек должен стремиться к индивидуальным преимуществам. Однако, «заключённые» продемонстрировали противоположные «наклонности».