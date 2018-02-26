Физики вывернули поток света наизнанку

Вчера, 19:41

Недавно физики сделали специальные метаповерхности. На них свет распространяется только в определённом направлении. Кроме того, волновой фронт данного потока света выгибается относительно стандартной ситуации в обратную сторону. Говоря обычным языком, учёным удалось вывернуть свет наизнанку и запечатлеть происходящее.

Стандартные пространства распространения света, например, если поток расходится в воздухе, вакууме, стекле или же воде, считаются во всех аспектах изотопными и однородными с высокими степенями точности. В подобных стандартных условиях свет обычно расходится, имея вид концентрического кольца, а в случае, если среда трёхмерна, то он будет иметь вид сферы. В данном смысле движение электромагнитной волны может напоминать колебание воды, если в неё бросить обычный предмет.

В ходе недавнего исследования физики создали специальные метаповерхности, которая обладает гиперболическими свойствами, нужными для электромагнитного излучения инфракрасного диапазона. Когда свет совершает движение вдоль этой поверхности, то он как бы совершает движение по пространству с большой кривизной, которая отрицательна. Благодаря этому волны расходятся от источника по направлениям, а волновой фронт становится по отношению к нему выпуклым, а не вогнутым – то есть «вывернутым» наизнанку.