VistaNews.ru


Физики вывернули поток света наизнанку

Вчера, 19:41

Недавно физики сделали специальные метаповерхности. На них свет распространяется только в определённом направлении. Кроме того, волновой фронт данного потока света выгибается относительно стандартной ситуации в обратную сторону. Говоря обычным языком, учёным удалось вывернуть свет наизнанку и запечатлеть происходящее.

Стандартные пространства распространения света, например, если поток расходится в воздухе, вакууме, стекле или же воде, считаются во всех аспектах изотопными и однородными с высокими степенями точности. В подобных стандартных условиях свет обычно расходится, имея вид концентрического кольца, а в случае, если среда трёхмерна, то он будет иметь вид сферы. В данном смысле движение электромагнитной волны может напоминать колебание воды, если в неё бросить обычный предмет.

В ходе недавнего исследования физики создали специальные метаповерхности, которая обладает гиперболическими свойствами, нужными для электромагнитного излучения инфракрасного диапазона. Когда свет совершает движение вдоль этой поверхности, то он как бы совершает движение по пространству с большой кривизной, которая отрицательна. Благодаря этому волны расходятся от источника по направлениям, а волновой фронт становится по отношению к нему выпуклым, а не вогнутым – то есть «вывернутым» наизнанку.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.