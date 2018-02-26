Минздрав: Алкоголь важен для человеческого организма

Вчера, 19:39

Американские ученые произвели ряд экспериментов и обнаружили, что в будущем у человека может возникнуть невыносимость алкоголя. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн наотрез не согласен с такими выводами.

По словам эксперта, алкоголь является промежуточным звеном в обменных процессах человека. Поэтому, прогнозы ученых являются неочевидными. Но, с другой стороны, Брюн подчеркнул, что никто не знает, что будет происходить с организмом человека в ходе эволюции.

Также, нарколог заметил, что наукой не доказаны ни польза, ни вред от небольших доз алкоголя.

Некоторые исследования выявили, что антиоксиданты, содержащиеся в красном вине, способствуют оздоровлению полости рта и предотвращению кариеса.

В свою очередь, ученые США исследовали ген AND, который запускает невыносимость алкоголя. Они доказывают, что ген закрепляется в организме человека.