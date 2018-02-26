Во Владимирской области археологи нашли древний финский могильник

Вчера, 18:51

Древнейший финский могильник обнаружили во время раскопок в городе Гороховец Владимирской области исследователи Института археологии РАН. Учёные подчёркивают, что подобная находка является чрезвычайно редкой для этой местности.

Возраст захоронения составляет порядка двух тысяч лет. Здесь найдены фрагменты одежды и оружия, бытовые предметы. Среди артефактов есть и драгоценности. В одной из могил учёные обнаружили подвеску и застежку-фибулу из цветного металла. Археологи отмечают что в первоначальном виде находки представляли собой бесформенные предметы и лишь благодаря специально расчистке их удалось привести в надлежащий вид.

Ранее мы писали, что в Туле нашли древнее кладбище с гробами-колодами. Уникальные находки были обнаружены у стен местного Кремля.