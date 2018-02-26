Уральские учёные создали метод изучения наночастиц

Вчера, 17:24

Новый метод изучения наночастиц разработали специалисты Южно-Уральского государственного университета. Соответствующее достижение принадлежит университетский лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств.

Представители учреждения отмечают, что новый метод имеет преимущество над уже существующими аналогами. Оно заключается в том, что скорость расчетов значительно выше. В ЮУрГУ подчеркивают, что отныне им по силам изучать не только наноразмерные частицы и их свойства, но и электронные характеристики молекул белка. Последние позволят, по словам учёных, проследить механизм терапевтического воздействия отдельного лекарственного средства.

Ранее мы писали, что химики МГУ разработали графеновые наночастицы в форме медуз. Они могут применяться при создании суперконденсаторов.