VistaNews.ru


Уральские учёные создали метод изучения наночастиц

Вчера, 17:24

Новый метод изучения наночастиц разработали специалисты Южно-Уральского государственного университета. Соответствующее достижение принадлежит университетский лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств.

Представители учреждения отмечают, что новый метод имеет преимущество над уже существующими аналогами. Оно заключается в том, что скорость расчетов значительно выше. В ЮУрГУ подчеркивают, что отныне им по силам изучать не только наноразмерные частицы и их свойства, но и электронные характеристики молекул белка. Последние позволят, по словам учёных, проследить механизм терапевтического воздействия отдельного лекарственного средства.

Ранее мы писали, что химики МГУ разработали графеновые наночастицы в форме медуз. Они могут применяться при создании суперконденсаторов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.