Ученые заявили о скорой возможности начала Третьей мировой войны

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Согласно исследованиям, ученые твердят, что лучшее время для начала третьей мировой войны уже истекло, однако полностью исключать вероятность этого события в будущем нельзя. Согласно статистике, ученые сделали вывод, что начиная с 1823 по 2003 год количество военных конфликтов с участием многих стран постоянно увеличивается.

Исследователи из университета Колорадо подчеркивают, что долгое затишье после Второй мировой войны может быть лишь «статистическим» и вскоре начнется новая война. В целом, за 181 год фиксируют около 95 военных конфликтов разного размера. При этом, наибольшую смертность имеют только Первая и Вторая мировые войны, в течение которых было убито более, чем 110 миллионов солдат и мирных граждан. Военные исследователи рассказали, что частота возникновения войн оценивается в 12,8 года. То есть каждый раз после полного "оборота" колеса истории есть большая вероятность возникновения серьезной войны с большим количеством жертв.

Если верить исследованиям ученых, то вероятность начала крупных международных войн до сих пор существует, несмотря на крепкие экономические и политические отношения между странами мира. Земельные споры и другие серьезные причины в совокупности с количеством ядерного вооружения могут привести к гибели нашей планеты. Но назвать примерную дату начала войны пока что никто не в силах.