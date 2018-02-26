Российский студент разработал мобильное приложение, распознающее болезни

Вчера, 17:08

Российский студент из Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского разработал мобильное приложение, которое распознаёт болезни. Называется оно meCare. Кроме распознавания, программа способна проследить за здоровьем и предупредить о недуге.

Создателя приложения meCare зовут Сергей Блинцов. Парень рассказал, что его творение умеет проводить диагностику и отслеживать показатели здоровья. Кроме этого, Сергей собирается расширять спектр заболеваний, которые может находить смартфон.

В работе над программой студенту помогал травматолог-ортопед Алексей Крупко. По его словам, meCare помогает пользователю понять, какие анализы сдавать и к какому врачу обратиться.

По словам разработчиков, приложение даже может определить болезнь Паркинсона с точностью до 95%. Для этого человек проходит ряд тестов, таких как произношения определённой фразы или же рисование пальцами.

meCare также может анализировать снимки пользователя в соцсетях. Для определения, например, анемии, программе нужно всего 15 фото лица человека.

Однако стоит понимать, что meCare определяет болезни на программном, а не аппаратном уровне. Поэтому высокой точности здесь может и не быть. Также не известно, обладает ли meCare нейросетями, которые способны самообучаться.