Учёные нашли финский могильник во Владимировской области

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Археологи обнаружили во Владимировской области финский могильник. Захоронение датируется XIII веком.

Археологи проводят раскопки в низовье Клязьмы (Владимировская область) в городе Гороховец. Сообщается, что в центральной части города обнаружили финские захоронения, которые помогут данному населенному пункту попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Известно, что центральная часть города уже внесена в предварительный список ЮНЕСКО еще в марте 2017 года. Этому поспособствовали найденные там финские могильники, которые датируются I веком. В них обнаружена утварь, предметы гардероба, украшения и орудия труда. Известно, что археологи занимаются раскопками в данном населенном пункте с 2015 года. Теперь там обнаружили более поздние финские захоронения, что также представляет научную ценность. Специалисты института археологии РАН сообщают, что такая находка поможет более подробно раскрыть неизвестные факты истории России.

Напомним, что Гороховец был основан еще в 1168 году русским князем Андреем Боголюбским. В нем были сильны купеческие традиции, в нем развивалась торговля и промышленность. Сегодня в городе проживает около 13 тысяч человек.