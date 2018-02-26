Ученые: На планете исчезают крупнейшие озера, кризис близок

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Ученые утверждают, что планету ожидает гуманитарный кризис по причине исчезновения самых крупных озер в связи с изменением климата и плохим управлением водными ресурсами.

По их мнению, глобальное потепление нагреет озера быстрее, чем океаны, что приведет к испарению воды, а в результате к засухе. Помимо этого, высокая температура в водоемах способствует развитию бактерий с отрицательным влиянием на питьевую воду.

Пострадать могут в первую очередь те озера, которые не имеют выхода к другим водоемам. К примеру, иранское озеро Урмия уже находится под риском полностью исчезнуть с планеты.

В связи с этими факторами может наступить гуманитарный кризис, что приведет к миграции населения, которое зависит от водных ресурсов.

В 2016 году почти 24 млн людей уехали из своих родных краев из-за экологических проблем. Для сравнения, даже в период военных действий столько людей не покидали свои дома. Общее количество "беженцев" от войны составило 7 млн человек.