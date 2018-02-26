NASA установило точное место гибели Cassini

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Специалисты NASA точно установили место гибели зонда Cassini, долгое время изучавшего Сатурн. Данный космический аппарат «барражировал» вокруг этой планеты на протяжении 13 лет.

Он «погиб» в прошлом году в начале сентября. Таким образом завершилась целая эпоха в деятельности NASA. Именно Cassini мог предоставлять лучшие данные о Сатурне и его снимки. Ни ранее, ни сейчас это не удавалось ни одному устройству.

Как сообщается, завершение миссии Cassini было весьма эффектным. Его падение произошло непосредственно в недра планеты.

Учитывая, что данный зонд имел большую популярность, NASA опубликовало последние снимки с Cassini, предшествующие его гибели. Исходя из них, специалисты определили, где именно это произошло. Снимки этой точки уже доступны в Сети.

Последние снимки, полученные с Cassini, являются уникальными. Так близко к поверхности Сатурна ещё не удавалось приблизиться ни одному аппарату, запущенному с Земли.

Ряд учёных полагает, что одному из фрагментов легендарного зонда всё же удалось «выжить», поскольку он отделился от основной части ещё до её падения. Однако, специалисты не могут предсказать, где он может находиться в настоящее время.