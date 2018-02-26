Ученые: Клетки животных заставили светиться, как светлячки

Сегодня, 10:05

Ученые в своей работе заставили клетки животных светиться, как светлячки. В исследовании в качестве подопытных выступили лабораторные мыши и обезьяны-мартыши.

В рамках научной работы специалисты адаптировали люциферин для простого получения инфракрасного света, который способен проходить через ткань животных. Естественный фермент светлячков неудачно сочетался с лабораторным соединением, в результате пришлось улучшать этот момент. После 21 попытки квалифицированные эксперты наконец получили совершенный фермент.

Клетки были введены в кровь мыши, в итоге свет прошел сквозь ткани подопытного и был зафиксирован инфракрасной камерой вне тела. Работа показала, что всего одна клетка с ферментом в легком грызуна создавала заметное свечение. Что касается обезьяны-мартыша, то свечение в его организме наблюдалось еще спустя год. Подобный подход в медицине позволит следить за опухолью без хирургического вмешательства.