Астроном Сет Шостак утверждает, что кибератака от инопланетян невозможна

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Астроном Сет Шостак уверяет, что человечество не должно переживать по поводу инопланетных сообщений и кибератака от гуманоидов. Об этом передают зарубежные средства массовой информации.

Недавно астрофизик Майкла Хиппке заявил, что Интернет небезопасен от вторжения инопланетян. Подобную информацию полностью опровергает Сет Шостак, старший астроном Института SETI. В своей новой статье ученый утверждает, что сообщения из космоса, которые могут привести к уничтожению киберпространства, невозможны.

Если инопланетяне действительно хотят взломать человеческие компьютеры, им нужно разработать вирус, предназначенный для конкретной программы, такой как вирус Stuxnet, который запустил кибервойну в Иране. Даже если раса инопланетян разрабатывает вирус, вероятность того, что код будет вычисляться на Земле, почти равна нулю, говорит Сет Шостак.