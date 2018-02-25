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Бытовая химия причиняет здоровью огромный вред

Вчера, 21:11

Врач Владимир Боликов сообщил, что постоянное пользование бытовой химией, содержащей хлор, причиняет здоровью огромный вред. В своём выводе он опирался на данные, полученные норвежскими исследователями.

 Учёные этой страны проводили исследование данного вопроса на протяжении 22-х лет. К ним они привлекли больше 6 тысяч участников. В итоге, они пришли к выводу, что у людей, пользующихся бытовой химией, риск астмы повышается на 40%.

Специалисты сравнили вред, оказываемый с применением хлоросодержащих чистящих веществ, к тому, что причиняется 20-ю сигаретами, выкуриваемыми ежедневно.

Как оказалось, бытовой химией, которую многие применяют ежедневно, оказывается много опасных побочных действий. Это связано с тем, что в ней присутствуют при применении испарение таких опасных веществ, как аммиак и хлор.

Следствием этого стала опасность поражения дыхательных путей. Следовательно, пользуясь данными средствами гигиены, нужно располагать хорошо проветриваемыми помещениями.

Это первое правило в работе с данными препаратами в помещениях. Данный химикат может оказывать своё негативное воздействие на глаза и кожу человека, если помещения, где он производит уборку, не достаточно «вентилируются».

Их действие может быть приравнено к отравляющим боевым веществам. К такому выводу пришли эксперты.


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